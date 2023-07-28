"Соромно бути в цій системі": реакція Харлан і світу спорту на дискваліфікацію ганьби

Реакції українських і європейських спортсменів та інших медійних персон – у підбірці РБК-Україна .

Українка Ольга Харлан на старті першості планети впевнено здолала росіянку Смірнову (15:7). Утім, після поєдинку вона відмовилася від традиційного ритуалу – рукостискання. Натомість поспілкувалася зі суперницею і покинула майданчик.

Проте, "нейтральна" спортсменка залишилася і вимагала дискваліфікувати Харлан. Судді протест російської фехтувальниці відхилили, тож досвідчена українка пройшла в наступний раунд. Однак, її поєдинок проти болгарки Ілієвої не відбувся. Організатори змагань дискваліфікували Харлан за неповагу до опонентки з РФ.

Увечері 27 липня Харлан записала відео вдячності всім, хто підтримував її упродовж усього важкого дня. Вона констатувала, що від терору України та українців країна-агресорка перейшла до тероризування спорту.

"Я не хотіла тиснути руку цій спортсменці, і я діяла своїм серцем. Тому коли почула про те, що мене хочуть зняти зі змагань, дискваліфікувати, дати мені чорну картку – звісно, це мене вбило. Вбило настільки, що я кричала від болю", – зізналася Харлан.

За словами іменитої фехтувальниці, ожила вона після величезної підтримки співвітчизників. Найбільше ж спортсменку надихнули захисники з передової, які назвали жест Харлан таким, що мотивує. "Знаєте, ніколи нікого не можемо примусити до миру, особливо – українців. Ніколи. Ніяким рукостисканням", – додала вона.

Увесь день після скандалу на ЧС-2023 з фехтування зірки різних видів спорту висловлювади підтримку фехтувальниці. Призери Олімпійських ігор, чемпіонатів світу та Європи – всі вони стали на захист Харлан і України. Чи не першими підтримали співвітчизницю українські тенісистки.

"Я вважаю, що це є справжньою неповагою з боку Федерації фехтування. Також, чому росіяни провокують, чому вони не поважають нашу позицію як українців? У нас є сильна позиція, яку ви знаєте", – гнівно заявила в ефірі "Голосу Америки" перша ракетка України Еліна Світоліна.

До неї приєдналася ще одна тенісна зірка – Леся Цуренко. Досвідчена українка навесні пережила панічну атаку перед поєдинком із білорускою Сабаленко. Тоді президент Жіночої тенісної асоціації (WTA) Саймон заявив Цуренко, що її "не повинна засмучувати" підтримка війни росіянками в турі.

"Я разом з Ольгою Харлан. Будь ласка, поважайте наше рішення. Є чітка причина, з якої ми не тиснемо руки представникам країн-агресорок, вона не вимагає пояснення. Слава Україні!" – написала тенісистка в персональному Instagram.

Відреагував на ганебну дискваліфікацію Харлан і олімпійський чемпіон Атланти та екс-чемпіон світу за кількома версіями Володимир Кличко. Зірковий боксер звинуватив Міжнародну федерацію фехтування у крадіжці заслуженої українкою перемоги. Дісталося і росіянці-провокаторці.

"Ольга зберегла честь. Вона відмовилася потиснути закривавлену руку фальшивої "нейтральної" спортсменки, яка гордо позує тут зі своїм братом", – написав Кличко-молодший у персональному Twitter, додавши світлину Смірнової з братом-військовим.

Підлість і лукавство Міжнародної федерації фехтування розкрив Жан Беленюк. Олімпійський чемпіон Токіо та народний депутат переконаний, що функціонери спровокували скандал навмисне. Вони знали заздалегідь, що Харлан не подасть руки росіянці.

"Найцинічніше в цій історії, що, за моєю інформацією, існувала домовленість між Ольгою та керівництвом міжнародної федерації, на якій було погоджено відсутність рукостискання після матчу…" – написав борець у власному Telegram-каналі.

Навіть традиційно глухий і сліпий до позиції України Міжнародний олімпійський комітет висловив щось на кшталт підтримки українських атлетів. Провідник олімпійського руху закликав спортивні федерації бути чуйними до почуттів українців. Трохи запізно, чи не так?..

"Ми закликаємо міжнародні федерації підходити до розв'язання ситуацій за участю українців та нейтральних спортсменів з необхідним рівнем делікатності. Ми продовжуємо бути повністю солідарними з українськими спортсменами", – навела реакцію МОК AFP.

Чемпіонка Олімпіади-1996 Лілія Подкопаєва теж підтримала молодшу колегу. Водночас, здається, вивела і нову формулу для українських спортсменів. За час війни для всіх українців відбулася переоцінка цінностей.

"Пишаюся Ольгою Харлан. Нагорода не варта втрати гідності", – лаконічно розібрала ситуацію легендарна гімнастка в персональному Instagram.

На жаль, поки історія спротиву дискваліфікації Харлан залишається переважно локальною. Іноземці наразі відмовчуються. Та й сама Міжнародна федерація фехтування досі не окреслила позицію офіційно. А соромно за це дворазовому призеру Олімпійських ігор у фехтуванні Луїджі Самеле.

"Сьогодні мені вперше соромно бути частиною цієї системи! Системи, де зарозумілість перемагає чесність. Системи, де той, хто може вам допомогти, чекає тільки вашої невдачі. Відчув сьогодні це не на власній шкірі, а дорогої мені людини", – написав італієць у персональному Instagram.

Міжнародна федерація фехтування насправді була готова до можливих непорозумінь у сутичках українських і російських атлетів на чемпіонаті світу в Мілані. Функціонери таємно внесли зміни до правил, щоб унеможливити вияв позиції представниками України. Якраз за день до поєдинку Харлан проти росіянки...