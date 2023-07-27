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Харлан отримала покарання після "неповаги" до фехтувальниці з РФ

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Мілан, Четвер 27 липня 2023 14:39
Харлан отримала покарання після "неповаги" до фехтувальниці з РФ Фото: Ольга Харлан достроково покинула Мундіаль (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Міжнародна федерація фехтування (FIE) вирішила дискваліфікувати українку Ольгу Харлан після перемоги над російською спортсменкою Анною Смірновою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань.

FIE зарахувала українській фехтувальниці технічну поразку в наступному колі змагань. Її сутичка з болгаркою Ілієвою не відбулася.

Навпроти прізвища Харлан у списку учасників змагань на веб-порталі чемпіонату світу-2023 з'явилася позначка exclusion – виключення. За даними журналіста Марко Аркарі, організатори змагань дискваліфікували досвідчену українку. Раніше судді відхилили протест росіянки Смірнової щодо вияву Харлан неповаги до неї.

У першому колі змагань українська фехтувальниця впевнено здолала "нейтральну" спортсменку з РФ (15:7). Утім, після поєдинку Харлан відмовилася від традиційного ритуалу – рукостискання. Натомість вона поспілкувалася зі Смірновою і покинула майданчик.

Оскільки вчинок українки могли розцінити як вияв неповаги, то росіянка залишилася чекати. Її команда подала протест, а фехтувальниця просиділа понад 50 хвилин в очікуванні вердикту. Однак, тоді судді вирішили не карати Харлан.

Харлан отримала покарання після &quot;неповаги&quot; до фехтувальниці з РФ

До слова, напередодні Мінмолодьспорту припинило бойкот змагань за участі РФ і Білорусі.

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Ольга Харлан
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