Вони можуть звинуватити себе. Резніков про "атаку" безпілотників на Кремль

Міністр оборони Олексій Резніков не підтвердив, але і не спростував причетність Києва до інциденту з "атакою" дронів на Кремль.
Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив в коментарі The Washington Post.
"Кожен день і кожну ніч Росія офіційно тероризує українське цивільне населення", - сказав Резніков.
Водночас він не відповів прямо на звинувачення Кремля в тому, що Україна здійснила замах на Путіна. Глава Міноборони нагадав, що в ніч на вівторок, 2 травня, протиповітряна оборона України збила 17 з 18 безпілотників іранського виробництва, запущених в Україну.
"Якщо деякі чиновники з Кремля намагаються когось звинуватити, вони можуть звинуватити себе", - заявив він.
Нагадаємо, сьогодні вночі в районі Кремля пролунали вибухи.
У Росії нафантазували, що Україна нібито намагалася завдати удару по Кремлю.
Своєю чергою прессекретар президента України Сергій Никифоров заявив, що Україна не володіє інформацією про нічні атаки на Кремль. Усі сили нашої країни спрямовані виключно на звільнення власних територій, а не на атаку чужих.
За словами радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, "атака" дронів на Кремль, в якій росіяни звинувачують Україну, може свідчити про підготовку Москвою масштабного теракту.
Головне про "атаку дронів" і з якою метою Кремль звинуватив Україну - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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