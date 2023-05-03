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Они могут обвинить себя. Резников об "атаке" беспилотников на Кремль

Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Министр обороны Алексей Резников не подтвердил, но и не опроверг причастность Киева к инциденту с атакой дронов на Кремль.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил в комментарии The Washington Post.

"Каждый день и каждую ночь Россия официально терроризирует украинское гражданское население", – сказал Резников.

В то же время он не ответил прямо на обвинение Кремля в том, что Украина покушалась на Путина. Глава Минобороны напомнил, что в ночь на вторник, 2 мая, противовоздушная оборона Украины сбила 17 из 18 беспилотников иранского производства, запущенных в Украину.

"Если некоторые чиновники из Кремля пытаются кого-то обвинить, они могут обвинить себя", – заявил он.

Напомним, сегодня ночью в районе Кремля раздались взрывы.

В России нафантазировали, что Украина якобы пыталась нанести удар по Кремлю.

В свою очередь пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Украина не владеет информацией о ночных атаках на Кремль. Все силы нашей страны направлены исключительно на освобождение собственных территорий, а не атаку чужих.

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, "атака" дронов на Кремль, в которой россияне обвиняют Украину, может свидетельствовать о подготовке Москвой масштабного теракта.

Главное об "атаке дронов" и с какой целью Кремль обвинил Украину – читайте в материале РБК-Украина.

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