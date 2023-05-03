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У Зеленського заперечили причетність України до нічних атак на Кремль

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Середа 03 травня 2023 15:59
У Зеленського заперечили причетність України до нічних атак на Кремль Фото: Сергій Никифоров, прессекретар президента України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Україна не володіє інформацією про нічні атаки на Кремль. Усі сили нашої країни спрямовані виключно на звільнення власних територій, а не на атаку чужих.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова прессекретаря президента України Сергія Никифорова в коментарі для BBC.

"Окремо дивують формулювання держави-терориста. Теракт - це зруйновані під'їзди будинків у Дніпрі та Умані, або ракета, запущена у людей, які намагались евакуюватися на вокзалі у Краматорську і багато інших трагедій. А те, що відбулося у Москві, вочевидь, нагнітання ситуації перед 9 травня, очікуваний прийом від наших супротивників", - пояснив Никифоров.

Секретар РНБО Олексій Данілов, зі свого боку, відмовився прокоментувати заяву Росії щодо атаки на Кремль.

Нічна атака на Кремль

В Росії заявили про те, що їх військові й спецслужби вивели з ладу два дрони, які нібито хотіли атакувати Кремль.Зокрема зазначається, що внаслідок так званої "атаки" ніхто не постраждав.

Російський диктатор Володимир Путін, як стверджує його прессекретар Дмитро Пєсков, не постраждав й загалом не перебував в Кремлі на момент "удару".

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