"Вони не хочуть бути втягнутими у війну": Зеленський про іноземні війська в Україні

Питання введення європейських військових в Україну під час активних бойових дій потребує обережного підходу. Якщо тиснути на партнерів надто сильно щодо цього, існують ризики негативних наслідків.
Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
"Лідери бояться своїх суспільств. Вони не хочуть бути втягнутими у війну", - сказав президент, коментуючи готовність Британії та Франції направити війська до України після мирної угоди.
При цьому він додав, що рішення про відправку військ є "їхнім вибором". Якщо тиснути надто сильно, існує ризик, що Київ може втратити "фінансову та військову підтримку наших партнерів", вважає Зеленський.
На запитання журналіста, чи хотів би він, аби британські військові прибули раніше - наприклад, щоб зайняти оборонні позиції на кордоні України з Білоруссю, глава держави відповів:
"Звичайно. Ми просимо про багато речей, зокрема зброю та членство в ЄС і НАТО", - заявив президент.
Як відомо, Київ з партнерами розглядає введення іноземних військ в Україну в якості "гарантій безпеки", що буде можливим після завершення війни.
Говорити про введення іноземного контингенту в Україну почали після візиту президента Володимира Зеленського до Вашингтону, який відбувся незабаром після зустрічі російського диктатора Володимира Путіна з американським лідером Дональдом Трампом у серпні.
Ряд союзників України вже погодились на введення своїх військових до України. Зеленський ще у вересні заявляв, що "це точно буде в тисячах", говорячи про численність іноземних солдатів. Однак деталі він розкривати не став.
Отже, деякі країни готові на розміщення своїх військових в Україні. Серед тих, хто це підтримує - Британія, Франція, Швеція, Данія, Норвегія, країни Балтії, Нідерланди та Австралія.
Деякі країни все ще вагаються щодо виряджання своїх військових в Україну, однак є і ті, хто точно не збирається це робити.
США, наприклад, не готові на відправку наземних військ до України, про що напередодні нагадав екс-генсек НАТО Йенс Столтенберг.