RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

"Они не хотят быть втянутыми в войну": Зеленский об иностранных войсках в Украине

Фото: президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Вопрос введения европейских военных в Украину во время активных боевых действий требует осторожного подхода. Если давить на партнеров слишком сильно по этому поводу, существуют риски негативных последствий.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Лидеры боятся своих обществ. Они не хотят быть втянутыми в войну", - сказал президент, комментируя готовность Британии и Франции направить войска в Украину после мирного соглашения.

При этом он добавил, что решение об отправке войск является "их выбором". Если давить слишком сильно, существует риск, что Киев может потерять "финансовую и военную поддержку наших партнеров", считает Зеленский.

На вопрос журналиста, хотел бы он, чтобы британские военные прибыли раньше - например, чтобы занять оборонительные позиции на границе Украины с Беларусью, глава государства ответил:

"Конечно. Мы просим о многих вещах, в частности оружие и членство в ЕС и НАТО", - заявил президент.

Иностранные войска в Украине

Как известно, Киев с партнерами рассматривает введение иностранных войск в Украину в качестве "гарантий безопасности", что будет возможным после завершения войны.

Говорить о введении иностранного контингента в Украину начали после визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон, который состоялся вскоре после встречи российского диктатора Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом в августе.

Ряд союзников Украины уже согласились на введение своих военных в Украину. Зеленский еще в сентябре заявлял, что "это точно будет в тысячах", говоря о численности иностранных солдат. Однако детали он раскрывать не стал.

Итак, некоторые страны готовы на размещение своих военных в Украине. Среди тех, кто это поддерживает - Великобритания, Франция, Швеция, Дания, Норвегия, страны Балтии, Нидерланды и Австралия.

Некоторые все еще колеблются относительно отправки своих военных в Украину, однако есть и те, кто точно не собирается это делать.

США, например, не готовы на отправку наземных войск в Украину, о чем накануне напомнил экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийНАТОВойна в Украине