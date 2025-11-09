Не ризикуватимемо третьою світовою: Столтенберг згадав про відмову закрити небо над Україною

Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у своїх мемуарах назвав "болісним моментом" відмову у 2022 році на прохання президента України Володимира Зеленського закрити небо над країною.

Як повідомляє РБК-Україна , про це пише The Times.

Столтенберг згадав, що Зеленський телефонував йому з бункера в Києві, коли місто було під загрозою наступу російських сил. За словами ексгенсека, президент просив заборонити польоти російських літаків, безпілотників і гелікоптерів над Україною.

"Я приймаю, що ви не надсилаєте наземні війська… Але, будь ласка, закрийте повітряний простір", - сказав тоді Зеленський.

Тоді президент України вказував, що НАТО вже вдавалося робити подібне в минулому.

Столтенберг пояснив, що закриття неба над Україною було "неможливим", оскільки вимагало б попереднього знищення російських систем ППО в Росії та Білорусі. Інакше літаки НАТО не могли б безпечно діяти в українському повітряному просторі.

Він підкреслив: у разі збиття російського літака НАТО фактично опинилося б у стані прямого воєнного зіткнення з Москвою. Як тоді заявляв колишній президент США Джо Байден, західні лідери не були готові ризикувати масштабною війною заради України.

Колишній генсек також зізнався, що під час тієї розмови побоювався, ніби це може бути останній дзвінок Зеленського. Водночас Столтенберг вважає, що рішення не вводити війська НАТО було правильним, але визнав, що західна допомога Україні була недостатньою і запізнілою.

На його думку, якби Київ отримав більше військової підтримки на початку, можливо, повномасштабного вторгнення вдалося б уникнути - тоді б російський диктатор Володимир Путін, імовірно, зрозумів, що напад на озброєну Україну неможливий