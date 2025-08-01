Вона зникла безвісти на 13 років і з'явилася, щоб попрощатися: зворушлива історія Мінкс

Це історія, яка зворушує до сліз і змушує вірити в дива. Жінка на ім'я Джейд Інелл була приголомшена, коли їй зателефонували і повідомили, що її кішка Мінкс, яка зникла 13 років тому, знайшлася. Після довгої розлуки вони змогли провести разом увесь той час, що Мінкс залишився.
Що сталося з Мінкс та як вона повернулася додому після 13 років відсутності, розповідає РБК-Україна з посиланням на What's the Jam.
Джейд виховувала Мінкс з самого народження. Кішка була дуже товариською та любила людей. Їхнє щасливе життя перервалося, коли Мінкс зникла у віці п'яти років під час переїзду родини з Брістоля до Тредегара.
"Ми шукали її, але вона зникла. Безслідно, як ми не шукали, нічого про неї не змогли взнати", - розповіла Джейд.
Минали роки, і Джейд вже втратила надію знову побачити свою улюбленицю. Вона не знала, що Мінкс завдяки своєму приязному характеру, ймовірно, знайшла нових господарів, які про неї дбали.
Одного дня Джейд отримала телефонний дзвінок від ветеринарної клініки з Фішгарда (Пембрукшир, Уельс). Спершу вона подумала, що це телемаркетинг, і ледь не скинула. На щастя, вона все ж таки відповіла на дзвінок, і ветеринар сказав, що у них є кішка, яка зареєстрована на її ім'я.
"Я була приголомшена. Вони запитали, чи не зник мій кіт, а я відповіла, що ні. Потім вони сказали, що у них є Мінкс, яка була зареєстрована на мене. Минуло 13 років!" - згадує жінка.
Джейд без вагань подолала двогодинну поїздку, щоб забрати Мінкс. Хоча кішка була у "жалюгідному стані" і виснажена, вона все ще пам'ятала свою першу господарку.
"Вона била мене головою та дуже голосно муркотіла", - розповідає Джейд про момент зустрічі.
Мінкс навіть пам'ятала трюк, якого її навчили в дитинстві - ставати на задні лапи та складати передні разом, щоб отримати ласощі.
Мінкс все пам'ятала про свою хазяйку (фото: whatsthejam.com)
На жаль, обстеження показало, що у Мінкс був рак язика, і ветеринар порадив приспати її, щоб вона не страждала. Проте, перед цим сумним моментом родина змогла провести з нею чотири тижні.
"Хоча це було дуже боляче, ми чудово провели з нею ще чотири тижні. Це було так, ніби вона повернулася додому в кінці, щоб бути зі своєю родиною. Вона спала на ліжку моєї доньки та обожнювала її. Мінкс муркотіла до свого останнього подиху", - ділиться Джейд.
Мінкс померла у віці понад 18 років, оточена любов'ю та турботою.
"Я не має нічого, окрім вдячності, що вона повернулася до нас. Я відчуваю, що вона повернулася до нас не просто так, а щоб ми могли піклуватися про неї в її останні дні. Вона знала, як її люблять", - додала Джейд.
Мінкс повернулася до своєї родини, щоб побути разом ще хоч трошки (фото: whatsthejam.com)