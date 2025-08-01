Вона зникла безвісти на 13 років і з'явилася, щоб попрощатися: зворушлива історія Мінкс

Довга розлука

Джейд виховувала Мінкс з самого народження. Кішка була дуже товариською та любила людей. Їхнє щасливе життя перервалося, коли Мінкс зникла у віці п'яти років під час переїзду родини з Брістоля до Тредегара.

"Ми шукали її, але вона зникла. Безслідно, як ми не шукали, нічого про неї не змогли взнати", - розповіла Джейд.

Минали роки, і Джейд вже втратила надію знову побачити свою улюбленицю. Вона не знала, що Мінкс завдяки своєму приязному характеру, ймовірно, знайшла нових господарів, які про неї дбали.

Джейд з Мінкс (фото: whatsthejam.com)

Несподіваний дзвінок

Одного дня Джейд отримала телефонний дзвінок від ветеринарної клініки з Фішгарда (Пембрукшир, Уельс). Спершу вона подумала, що це телемаркетинг, і ледь не скинула. На щастя, вона все ж таки відповіла на дзвінок, і ветеринар сказав, що у них є кішка, яка зареєстрована на її ім'я.

"Я була приголомшена. Вони запитали, чи не зник мій кіт, а я відповіла, що ні. Потім вони сказали, що у них є Мінкс, яка була зареєстрована на мене. Минуло 13 років!" - згадує жінка.

Зворушлива зустріч і прощання

Джейд без вагань подолала двогодинну поїздку, щоб забрати Мінкс. Хоча кішка була у "жалюгідному стані" і виснажена, вона все ще пам'ятала свою першу господарку.

"Вона била мене головою та дуже голосно муркотіла", - розповідає Джейд про момент зустрічі.

Мінкс навіть пам'ятала трюк, якого її навчили в дитинстві - ставати на задні лапи та складати передні разом, щоб отримати ласощі.

Мінкс все пам'ятала про свою хазяйку (фото: whatsthejam.com)

На жаль, обстеження показало, що у Мінкс був рак язика, і ветеринар порадив приспати її, щоб вона не страждала. Проте, перед цим сумним моментом родина змогла провести з нею чотири тижні.

"Хоча це було дуже боляче, ми чудово провели з нею ще чотири тижні. Це було так, ніби вона повернулася додому в кінці, щоб бути зі своєю родиною. Вона спала на ліжку моєї доньки та обожнювала її. Мінкс муркотіла до свого останнього подиху", - ділиться Джейд.

Мінкс померла у віці понад 18 років, оточена любов'ю та турботою.

"Я не має нічого, окрім вдячності, що вона повернулася до нас. Я відчуваю, що вона повернулася до нас не просто так, а щоб ми могли піклуватися про неї в її останні дні. Вона знала, як її люблять", - додала Джейд.

Мінкс повернулася до своєї родини, щоб побути разом ще хоч трошки (фото: whatsthejam.com)