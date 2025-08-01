Она пропала без вести на 13 лет и появилась, чтобы попрощаться: трогательная история Минкс

Долгая разлука

Джейд воспитывала Минкс с самого рождения. Кошка была очень общительной и любила людей. Их счастливая жизнь прервалась, когда Минкс исчезла в возрасте пяти лет во время переезда семьи из Бристоля в Тредегар.

"Мы искали ее, но она исчезла. Бесследно, как мы ни искали, ничего о ней не смогли узнать", - рассказала Джейд.

Шли годы, и Джейд уже потеряла надежду снова увидеть свою любимицу. Она не знала, что Минкс благодаря своему дружелюбному характеру, вероятно, нашла новых хозяев, которые о ней заботились.

Джейд с Минкс (фото: whatsthejam.com)

Неожиданный звонок

Однажды Джейд получила телефонный звонок от ветеринарной клиники из Фишгарда (Пембрукшир, Уэльс). Сначала она подумала, что это телемаркетинг, и едва не сбросила. К счастью, она все же ответила на звонок, и ветеринар сказал, что у них есть кошка, которая зарегистрирована на ее имя.

"Я была ошеломлена. Они спросили, не пропал ли мой кот, а я ответила, что нет. Затем они сказали, что у них есть Минкс, которая была зарегистрирована на меня. Прошло 13 лет!" - вспоминает женщина.

Трогательная встреча и прощание

Джейд без колебаний преодолела двухчасовую поездку, чтобы забрать Минкс. Хотя кошка была в "плачевном состоянии" и истощена, она все еще помнила свою первую хозяйку.

"Она била меня головой и очень громко мурлыкала", - рассказывает Джейд о моменте встречи.

Минкс даже помнила трюк, которому ее научили в детстве - становиться на задние лапы и складывать передние вместе, чтобы получить лакомство.

Минкс все помнила о своей хозяйке (фото: whatsthejam.com)

К сожалению, обследование показало, что у Минкс был рак языка, и ветеринар посоветовал усыпить ее, чтобы она не страдала. Тем не менее, перед этим печальным моментом семья смогла провести с ней четыре недели.

"Хотя это было очень больно, мы прекрасно провели с ней еще четыре недели. Это было так, будто она вернулась домой в конце, чтобы быть со своей семьей. Она спала на кровати моей дочери и обожала ее. Минкс мурлыкала до своего последнего вздоха", - делится Джейд.

Минкс умерла в возрасте более 18 лет, окруженная любовью и заботой.

"У меня нет ничего, кроме благодарности, что она вернулась к нам. Я чувствую, что она вернулась к нам не просто так, а чтобы мы могли заботиться о ней в ее последние дни. Она знала, как ее любят", - добавила Джейд.

Минкс вернулась к своей семье, чтобы побыть вместе еще хоть немножко (фото: whatsthejam.com)