"Побачимося на небесах": прощання 10-річної дівчинки з дідусем розчулило цілий світ

Елізабет "Ліззі" Джой Вамплер померла від невиліковної форми раку, коли їй було всього 10 років. Ця маленька дівчинка зворушила серця багатьох людей своєю любов'ю та стійкістю. Мати Ліззі тільки зараз змогла поділитися відео, яке її донька записала, коли прощалася з дідусем.

Що сказала маленька дівчинка у своєму прощанні та чому її слова вразили тисячі людей, розповідає РБК-Україна з посиланням на People.

Дитинство, розбите діагнозом

Лише за рік до смерті, Ліззі поставили страшний діагноз - дитячий рак кісток, відомий як остеосаркома. На початку хвороби вона відчувала лише те, що здавалося "болем росту", але незабаром почала кульгати.

Її педіатр поставився до симптомів серйозно, призначивши рентген, МРТ та біопсію. Результати були жахливими - у Ліззі знайшли рак.

"Коли Ліззі вперше поставили діагноз... вона не до кінця розуміла, що означає "рак" - у неї не було для нього орієнтиру. Вона чула це слово, але більше зосереджувалася на болю в нозі та на тому, що вона просто хотіла почуватися краще", - розповіла 52-річна Дженніфер Вамплер.

Битва за життя: надія і відчай

Спочатку лікарі рекомендували негайну ампутацію ноги, але родина вирішила звернутися до Дитячої дослідницької лікарні Святого Юди. Там Ліззі видалили п’ять дюймів правої стегнової кістки, замінивши її титановим стрижнем. На той момент рак був локалізований, і шанси на виживання становили 70%.

Протягом восьми місяців Ліззі проходила виснажливе лікування: численні операції, агресивну хімієтерапію та серйозну процедуру зі збереження кінцівки.

"Це забрало в неї всю силу, але вона ніколи не переставала посміхатися, ніколи не переставала любити інших", - згадує Дженніфер.

Маленька Ліззі (у зеленому) з батьками (фото: Дженніфер Вамплер)

Але радість була недовгою. За день до її вечірки "Більше ніякої хімієтерапії" пролунав дзвінок, який змінив усе. Сканування показало, що рак повернувся і поширився на ліву частину тазу Ліззі.

З'явилася загроза ампутації на рівні стегна, а її права нога також мала ознаки рецидиву. Шанси на виживання впали до 20%.

"Рак був невблаганним. Ліззі дуже боліла. Їй доводилося вчитися ходити заново після кожної операції. Біль у нервах часом був нестерпним. Її маленьке тіло було травмоване величезною кількістю хімієтерапії, опромінення та операцій. І все ж вона все одно обрала кохання. Все одно обрала радість", - додала Дженніфер.

Прощання та неймовірна інтуїція дитини

Ліззі мужньо боролася ще 15 місяців. Її мета була простою: знову ходити, повернутися до школи, проводити час з братом і сестрою і нарешті знову стати дитиною.

Проте одного дня онколог Ліззі повідомив родині, що вони більше нічого не можуть зробити. Дівчинка постійно страждала від сильного болю, і команда догляду зосередилася на тому, щоб зробити її останні дні максимально спокійними.

"Спочатку ми не казали їй, що вона може померти. Ми чіплялися за надію. Але з плином часу, і особливо після її рецидиву, ставало все важче захистити її від правди. Ми бачили, як інші сім’ї втрачали своїх дітей, і Ліззі теж це бачила. Реальність того, що може статися, ставала зрозумілішою, навіть без того, щоб ми прямо про це говорили. Вона мала неймовірну інтуїцію. Вона знала", - зізнається мама дівчинки.

Ліззі було важко, але вона посміхалася (фото: Дженніфер Вамплер)

В останні два тижні життя родина Ліззі прагнула зробити так, щоб вона почувалася якомога комфортніше, створюючи численні спогади.

"Я прагнула кожної миті з Ліззі. Я знала, що нашого часу обмаль, і робила все можливе, щоб утримати її - фотографувала, записувала відео, просто намагалася ввібрати кожну частинку її життя", - ділиться Дженніфер.

"Побачимося на небесах"

Деякі друзі Ліззі прийшли відвідати її, але реальність виявилася надто приголомшливою для розуміння інших дітей. Оскільки частина родичів жила далеко, не всі могли приїхати особисто.

"Моєму тестеві щойно зробили операцію на відкритому серці, і він не міг подорожувати, тому ми прийняли неймовірно складне рішення дозволити йому попрощатися з Ліззі через відео. Саме цей момент зафіксовано на відео. Воно розбивало нам усім серце, але воно було сповнене любові", - розповіла Дженніфер.

Під час розмови Ліззі сказала своєму дідусеві Ді, що сумуватиме за ним. Він, стримуючи сльози, запевнив її: "Побачимося ще... Побачимося на небесах". Ді помер у 2021 році.

Ліззі з дідусем Ді (фото: Дженніфер Вамплер)

З наближенням кінця ознаки стали очевидними: Ліззі перестала їсти та пити, її тіло поступово відпускало. У ті останні дні родина залишалася поруч, тримала її за руку, читала їй і цінувала кожну мить разом.

Після того як родина так довго просила її бути сміливою, вони лагідно сказали їй, що їй більше не потрібно боротися, що можна відпочити.

Дженніфер ніколи не забуде відповідь Ліззі: "Мамо, те, що ти просиш мене зробити, справді важко. Ти просиш мене піти туди, де ти ніколи не була... і не будеш деякий час. Мені доведеться піти без тебе".