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В Украине растаможено более 3,5 тыс. "евроблях", - комитет ВР

Новости » Экономика    17.12.2018 - 17:26
В Украине растаможено более 3,5 тыс. "евроблях", - комитет ВР
Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)

В комитете отметили, что от растаможки в госбюджет поступило 236 млн гривен

В Украине по состоянию на понедельник, 17 декабря, растаможено 3513 автомобилей на "евробляхах". Об этом сообщила глава подкомитета по вопросам таможенного дела и усовершенствования Таможенного кодекса комитета по вопросам налоговой и таможенной политики, нардеп Татьяна Острикова, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, от растаможивания в государственный бюджет поступило 236 миллионов гривен.

"Хочу проинформировать вас о ходе таможенного оформления так называемых "еврономеров". По состоянию на 9:00 сегодня было оформлено 3 тысячи 513 автомобилей, которые оплатили 236 миллионов гривен в бюджет", - заявила Острикова.

Нардеп отметила, что причиной малого количества растаможенных "евроблях" является саботаж их оформления со стороны региональных ГФС.

"Почему такое малое количество - 3 тысячи 500 автомобилей. Причины хорошо известны. Это искусственные препятствия и саботаж процесса их таможенного оформления со стороны региональных таможен. Искусственное завышение таможенной стоимости транспортных средств по верхней границе каких-то неизвестных электронных каталогов... Руководителей таможен предупреждаю об их персональной ответственности за сговоры с таможенными брокерами, когда завышается стоимость брокерских услуг. Сегодня к нам доходит информация, что это 300- 500 евро", - сообщила парламентарий.

По ее словам, Кабмин также не обнародовал в "Урядовом курьере" постановление о порядке растаможки автомобилей.

"Не выполняется сегодня прямая норма Таможенного кодекса об оформлении транспортных средств граждан по их фактурной стоимости. Решить эту ситуацию призвано правительственное постановление о временном порядке таможенного оформления транспортных средств, которое правительство приняло в среду, и все не может опубликовать. Все граждане его ждут... Поэтому очень прошу немедленно обнародовать текст постановления на сайте и в "Урядовом курьере", - добавила Острикова.

Напомним, заместитель главы Минфина Сергей Верланов сообщил, что в начале ноября 2018 года в Украине находилось около 630 тысяч автомобилей на "еврономерах". Он отметил, что в министерстве рассчитывают получить от растаможки "евроблях" от 5 до 10 млрд гривен.

РБК-Украина также писало, что с 25 ноября по 15 декабря по новому закону о растаможке "евроблях" украинцы оформили уже почти 2,8 тысяч автомобилей, о чем свидетельствуют данные Государственной фискальной службы.

Отметим, первую "евробляху" по новому закону растаможили почти за 2 тысячи долларов.

Минфин назвал количество "евроблях" в Украине ГФС назвала число растаможенных по новому закону "евроблях"
Новости Украины растаможкаевробляхи
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