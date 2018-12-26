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На Волинській митниці за місяць розмитнили близько 1,7 тис. "евроблях"

Новини » Транспорт    26.12.2018 - 21:46
На Волинській митниці за місяць розмитнили близько 1,7 тис. "евроблях"
Ілюстративне фото (РБК-Україна, Віталій Носач)

Сума митних зборів склала понад 110,5 млн гривень

На Волинській митниці за місяць після вступу в силу нового закону про авто на іноземній реєстрації ("евроблях") було оформлено 1 тис. 694 автомобіля. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДФС області.

Як повідомляється, за місяць з 25 листопада, після внесення змін у податкове і митне законодавства про випуск у вільний обіг старих легкових автомобілів з іноземною реєстрацією, у зоні діяльності Волинської митниці ДФС по деклараціях громадян, які раніше користувалися автомобілями в митних режимах "транзит" або "тимчасове ввезення", оформили 1 тис 694 автомобіля.

Збір від митного оформлення автомобілів склав понад 110,5 млн гривень.

Наголошується, що 937 автомобілів були оформлені без виїзду за кордон, на внутрішньому митному посту "Луцьк". Інші оформлялися на митному посту "Ковель".

Нагадаємо, в Україні станом на понеділок, 17 грудня, було розмитнено 3 тис. 513 автомобілів на "евробляхах".

Зазначимо, першу "евробляху" за новим законом розмитнили майже за 2 тисячі доларів.

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Новини України евробляхиВолынская областьмитниця
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