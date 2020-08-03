В Волынской ОГА назвали случайным попадание Луцка в "красную" зону карантина

Глава Волынской облгосадминистрации Юрий Погуляйко назвал случайным попадание Луцка в "красную" зону карантина. Несмотря на это в городе обязаны выполнить решение об усилении карантина.

Об этом Погуляйко заявил во время заседания областной комиссии ТЭБ и ЧС, передает "Перший".

Как отметили на заседании ТЭБ и ЧС, Луцк попал в "красную" зону в связи с тем, что 68% всех больных области были выявлены именно в областном центре.

"До пятницы все исправится. Это случайная ошибка статистов. У нас нет такой катастрофической ситуации, чтобы вводить красную зону", - сказал Погуляйко.

При этом он акцентировал, что до решения государственной комиссии, которым буде пересмотрен список зон карантина, Луцк должен ужесточить ограничения. В частности, в городе должны закрыть рестораны, спортзалы, детсады и остановить транспорт.

В то же время заместитель городского главы Луцка Игорь Полищук заявил, что в городе не будут вводить новые ограничения.

Как сообщили в комментарии РБК-Украина в пресс-службе Министерства здравоохранения, сейчас ситуацию выясняет главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

"В пятницу на заседании государственной комиссии ТЭБ и ЧС было принято решение о внесении Луцка в "красную" зону. Насколько известно, вся статистика была посчитана правильно. Сейчас с данным вопросом пытается разобраться главный санитарный врач Виктор Ляшко", - сообщили в Минздраве.

Напомним, сегодня, 3 августа, в Украине вступили в силу новые правила карантина, согласно которым в стране вводится четыре зоны по уровню эпидемиологической ситуации - "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная".

Накануне, 31 июля, государственная комиссия ТЭБ и ЧС внесла Луцк в "красную" зону карантина.

При этом в Луцком городском совете отказались вводить жесткий карантин.

Как писало РБК-Украина, пересмотр зон будет проводиться в Министерстве здравоохранения каждую пятницу.