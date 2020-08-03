Выражение несогласия и блокирование транспорта: какая ситуация в красных зонах карантина

Фото: карантин (РБК-Украина)

Только один регион полностью выполняет решение центральной власти

С сегодняшнего дня в Украине начали действовать правила зонального карантина. Города и регионы, которые попали в красную зону, отреагировали на них по-разному: Тернополь начал протестовать, а Луцк только частично приостановил работу общественного транспорта.

Об этом сообщает издание "Волынь Post", прес-служба Тернопольского городского совета, местное издание Terminovo.

В частности, в Луцке заработал не весь общественный транспорт. Причиной тому стало то, что правоохранители грозятся штрафами за нарушение ограничений.

Впрочем, за день до этого местные власти города заявляли, что Луцк не будет останавливать общественный транспорт и закрывать общественные заведения из-за решения правительства.

В Кицманском районе Черновицкой области ужесточили карантин - закрыли все кафе и рестораны, приостановили работу рынков и магазинов, кроме продуктовых отделов, а также остановили работу общественного транспорта.

Главной причиной такого быстрого роста числа заболевших эпидемиологи называют массовые мероприятия, связанные со свадьбами и забавами.

А местный совет Тернополя заявил о решительном несогласии с внесением города в красную зону. Мэр города заявил, что правительство не помогало финансово городу.

Местные СМИ пишут, что несмотря на решение госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций о красной карантинной зоне для Тернополя, общественный транспорт города сегодня вышел на рейсы, а патрульные пытались его блокировать.

Такие действия горожан поддержал и мэр города Сергей Надал. Он сообщил, что коммунальный транспорт сегодня вышел на маршруты. Сделали это и частные перевозчики.

Кроме, того, пресс-служба украинской железной дороги сообщает об отмене остановки ряда поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе из-за усиления карантина.

Речь идет о поездах:

№41/42 Днепр-Трускавец,

№98/97 Ковель-Киев,

№88/87 Ковель-Новоалексеевка,

№12/11 Одесса-Львов,

№81/82 Киев-Ужгород,

№49/50 Киев-Трускавец,

№136/135 Черновцы-Одесса,

№108/107 Одесса-Ужгород,

№110/109 Львов-Херсон,

№86/85 Львов-Новоалексеевка,

№715/716 Киев-Львов.

Отметим, остановка будет восстановлена ​​после получения решений региональных комиссий об ослаблении карантинных мер в Луцке и Тернополе. Пассажирам будет предложен возврат полной стоимости билетов.

Согласно решению Кабмина Луцк, Тернополь и Кицманский район Черновицкой области оказались в красной зоне. Это значит, что в этих регионах запрещается работа транспорта, ТРЦ, кафе, ресторанов и посещение учебных заведений.

Напомним, в Украине сегодня, 3 августа, вступили в силу новые правила адаптивного карантина.

Отметим, что зоны карантина будут пересматриваться каждую пятницу.