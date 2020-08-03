У Волинській ОДА назвали випадковим попадання Луцька в "червону" зону карантину

Голова Волинської обласної державної адміністрації Юрій Погуляйко назвав випадковим попадання Луцька в "червону" зону карантину. Незважаючи на це в місті зобов'язані виконати рішення про посилення карантину.

Про це Погуляйко заявив під час засідання обласної комісії ТЕБ та НС, передає "Перший".

Як відзначили на засіданні ТЕБ та НС, Луцьк потрапив в "червону" зону в зв'язку з тим, що 68% всіх хворих області були виявлені саме в обласному центрі.

"До п'ятниці все виправиться. Це випадкова помилка статистів. У нас немає такої катастрофічної ситуації, щоб вводити червону зону", - сказав Погуляйко.

При цьому він акцентував, що до рішення державної комісії, яким буде переглянутий список зон карантину, Луцьк повинен посилити обмеження.

Зокрема, в місті повинні закрити ресторани, спортзали, дитсадки і зупинити транспорт.

У той же час заступник міського голови Луцька Ігор Поліщук заявив, що в місті не вводитимуть нові обмеження.

Як повідомили в коментарі РБК-Україна в прес-службі Міністерства охорони здоров'я, зараз ситуацію з'ясовує головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко.

"У п'ятницю на засіданні державної комісії ТЕБ та НС було прийнято рішення про внесення Луцька в" червону "зону. Наскільки відомо, вся статистика була порахована правильно. Зараз з цим питанням намагається розібратися головний санітарний лікар Віктор Ляшко", - повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Нагадаємо, сьогодні, 3 серпня, в Україні вступили в силу нові правила карантину, згідно з якими в країні вводиться чотири зони за рівнем епідеміологічної ситуації - "зелена", "жовта", "помаранчева" і "червона".

Напередодні, 31 липня, державна комісія ТЕБ та НС внесла Луцьк в "червону" зону карантину.

При цьому в Луцькій міській раді відмовилися вводити жорсткий карантин.

Як писало РБК-Україна, перегляд зон буде проводитись в Міністерстві охорони здоров'я щоп'ятниці.