UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Волынской области запретили посещать леса: куда нельзя ходить

Фото: в Волынской области запретили посещать леса (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В Волынской области жителям запретили посещать лесные массивы недалеко от границы с Беларусью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Волынской ОГА Юрия Погуляйло.

Отмечается, что украинские защитники полностью контролируют ситуацию вдоль белорусской границы.

Так, на севере Волынской области в районах выполнения задач составляющих сил обороны вводят строгий запрет на посещение гражданами лесных массивов.

Условная линия от которой действует запрет пролегает через населенные пункты Камень-Каширского и Ковельского районов.

Где нельзя посещать леса:

Камень-Каширский район:

  • Городок,
  • Оленине,
  • Гута-Боровенская,
  • Полки,
  • Гута-Каминская,
  • Камень-Каширский,
  • Раков Лес,
  • Подречье.

Ковельский район:

  • Велимче,
  • Замшаны,
  • Текля,
  • Чевель,
  • Залютье,
  • Смоляри,
  • Сукачи,
  • Заболотье,
  • Нудиже,
  • Згораны,
  • Заозерное,
  • Гупалы,
  • Забужье.

Напомним, белорусские войска укрепляют позиции на границе с Украиной.

Кроме того, в Беларуси пройдут учения по охране и обороне объектов на коммуникациях.

Читайте РБК-Украина в Google News
Волынская областьВойна России против УкраиныБеларусь