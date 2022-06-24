У Волинській області заборонили відвідувати ліси: куди не можна ходити

У Волинській області мешканцям заборонили відвідувати лісні масиви неподалік кордону з Білоруссю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Волинської ОДА Юрія Погуляйла.
Зазначається, що українські захисники повністю контролюють ситуацію вздовж білоруського кордону.
Так, на півночі Волинської області у районах виконання завдань складових сил оборони вводять сувору заборону на відвідування громадянами лісних масивів.
Умовна лінія від якої діє заборона пролягає через населені пункти Камінь-Каширського та Ковельського районів.
Камінь-Каширський район:
Ковельський район:
Нагадаємо, білоруські війська укріплюють позиції на кордоні з Україною.
Окрім того, у Білорусі пройдуть навчання з охорони і оборони об'єктів на комунікаціях.