ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Волынской области задержали мужчину за незаконную переправку людей в Польшу

Новости » Происшествия     18.05.2020 - 15:50
В Волынской области задержали мужчину за незаконную переправку людей в Польшу
Фото: полиция (facebook.com odesapolice)

Ему грозит до 9 лет заключения

В Волынской области задержали мужчину за незаконную переправку людей через украинскую границу. Его поймали при попытке переправить в Польшу четырех иностранцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Как отмечается, его поймали во время переправки четырех нелегальных мигрантов - граждан Йемена, Ирака, Судана и Бангладеша через реку Западный Буг из Украины в Польшу.

Мужчина подыскивал потенциальных клиентов в социальных сетях и предлагал помощь в осуществлении переправки через госграницу Украины в страны Евросоюза за 1500 долларов с каждого.

"Он доставил иностранцев к реке Западный Буг на территории Украины и приказал переплывать. По договоренности злоумышленник должен был встретить нелегальных мигрантов в Польше и получить расчет за успешную переправку. Но помешали правоохранители", - говорится в сообщении.

Следователи объявили ему о подозрении по ч.3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о незаконной переправке лиц через государственную границу из корыстных побуждений. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 9 лет.

Ранее РБК-Украина писало, что в Винницкой области будут судить офицера из РФ за попытку подкупа пограничника. Он предлагал 50 тысяч рублей за пересечение границы двух автобусов из России.

Также ранее пограничники назвали условия пешего пересечения границы с Польшей после того, как 16 мая на польско-украинской границе возобновил работу пункт пропуска "Шегини".

Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины УкраинаПольшаграница
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь