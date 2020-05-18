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У Волинській області затримали чоловіка за незаконне переправлення людей до Польщі

Новини » Надзвичайні події     18.05.2020 - 15:50
У Волинській області затримали чоловіка за незаконне переправлення людей до Польщі
Фото: поліція (facebook.com odesapolice)

Йому загрожує до 9 років ув'язнення

У Волинській області затримали чоловіка за незаконне переправлення людей через український кордон. Його спіймали при спробі переправити до Польщі чотирьох іноземців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції.

Як зазначається, його впіймали під час переправлення чотирьох нелегальних мігрантів - громадян Ємену, Іраку, Судану та Бангладешу через річку Західний Буг з України до Польщі.

Чоловік підшукував потенційних клієнтів в соціальних мережах і пропонував допомогу в здійсненні переправлення через державний кордон України в країни Євросоюзу за 1500 доларів з кожного.

"Він доставив іноземців до річки Західний Буг на території України й наказав перепливати. За домовленістю зловмисник повинен був зустріти нелегальних мігрантів у Польщі та отримати розрахунок за успішну переправу. Але завадили правоохоронці", - йдеться в повідомленні.

Слідчі оголосили йому про підозру у ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Мова йде про незаконне переправлення осіб через державний кордон з корисливих мотивів. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 7 до 9 років.

Раніше РБК-Україна писало, що у Вінницькій області судитимуть офіцера з РФ за спробу підкупу прикордонника. Він пропонував 50 тисяч рублів за перетин кордону двох автобусів з Росії.

Також раніше прикордонники назвали умови пішого перетину кордону з Польщею після того, як 16 травня на польсько-українському кордоні відновив роботу пункт пропуску "Шегині".

Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України УкраїнаПольшакордон
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