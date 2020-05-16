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Пограничники назвали условия пешего пересечения границы с Польшей

Новости » Общество     16.05.2020 - 13:34
Пограничники назвали условия пешего пересечения границы с Польшей
Фото: пункт пропуска (dpsu.gov.ua)

После пересечения границы граждан отправляют на карантин

Для граждан, которые направляются в Украину через пешеходный переход пункта пропуска "Шегини-Медика" на границе с Польшей, есть определенные ограничения. Это предложение прохождения обсервации, тестирование, установка программы "Дия. Дома" на их смартфонах, предупреждение о необходимости прохождения самоизоляции по указанному ими адресу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.

У выхода из пункта пропуска ГСЧС установила палатку, где делают тесты. Работники таможни обеспечены средствами защиты и санитайзерами.

По данным пограничников, единственный на украинско-польской границе пункт пропуска, где границу можно пересечь в пешем порядке, возобновил работу в ночь на 16 мая. На протяжении ночи в Украине прошли 325 граждан, из Украины - 83.

Напомним, Кабинет министров Украины на заседании 13 мая принял решение об открытии пешеходного перехода пункта пропуска "Шегини". На сегодня во Львовской области работают еще 2 пункта пропуска: "Краковец-Корчевая" и "Рава-Русская-Хребенне", который открыли недавно.

Как сообщало РБК-Украина, с полуночи, 16 мая, на польско-украинской границе возобновил работу пункт пропуска "Шегини".

Автор: Александр Белоус

Теги Новости Украины Польшаграницакарантин
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