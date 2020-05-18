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В Винницкой области будут судить офицера из РФ за попытку подкупа пограничника

Новости » Происшествия     18.05.2020 - 15:31
В Винницкой области будут судить офицера из РФ за попытку подкупа пограничника
Фото: задержанный российский офицер (dpsu.gov.ua)

Он предлагал 50 тысяч рублей за пересечение границы двух автобусов из России

В Винницкой области будут судить российского офицера за попытку подкупа пограничника. Ему грозит штраф или лишение свободы до 4 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Как отмечается, задержанный имеет двойное гражданство - Молдовы и РФ, а также звание лейтенанта запаса вооруженных сил России. Его задержали при попытке подкупа в районе ответственности Могилев-Подольского пограничного отряда.

"Задержанный намеревался за взятку решить вопрос проезда через украинскую границу двух пассажирских автобусов из России. После неудачной попытки подкупить украинского пограничника, преступник задержан военной прокуратурой Винницкого гарнизона, предмет преступления - 50 тысяч российских рублей изъят", - говорится в сообщении.

Открыто дело по ч.1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины. Санкция предусматривает наказание задержанному в виде штрафа от 500 до 750 (8500-12750 гривен) необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от 2 до 4 лет, или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили двух должностных лиц Одесской таможни на систематическом получении неправомерной выгоды. Суд избрал подозреваемым таможенникам меры пресечения.

Как писало РБК-Украина ранее, СБУ назвала число выявленных в своих рядах предателей с 2014 года. Более 600 человек причастны к преступлениям против основ национальной безопасности.

Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины Государственная пограничная службавзяткаВинницкая область
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