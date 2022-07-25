В Волынской области сбили два беспилотника: есть жертвы

"В частности, военные сбили два БПЛА. Обломки одного из них повредили частные дома", - рассказал он.

По его словам, к сожалению, в результате падения обломков есть жертвы. Один человек погиб, несколько раненых находятся в больнице.

Обновлено. По данным ОК "Запад", на северо-западном направлении было обнаружено два вражеских БПЛА, которые пересекли воздушное пространство Украины со стороны Беларуси и осуществляли воздушную разведку объектов в Волынской области.

"На перехват БПЛА был поднят истребитель, также сработала украинская система противовоздушной обороны. Два вражеских БПЛА были уничтожены. Обломки одной из зенитных ракет упали на жилой дом", - говорится в сообщении.

Также появились первые кадры с места падения обломков ракеты на жилой дом.