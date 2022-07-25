Украинские военные сбили российский беспилотник "Мерлин-ВР", - ОК "Юг"
Фото: вкраинские военные сбили российский беспилотник Мерлин-ВР (Getty Images)
Силы ПВО ВСУ вблизи села Ивановка Николаевской области ликвидировали вражеский беспилотник "Мерлин-ВР".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг".
Сообщается, что оккупанты в районе Ивановки пытались проводить воздушную разведку, но благодаря точной работе зенитно-ракетного подразделения разведка прекращена, а сам БПЛА уничтожен.
Напомним, что ВСУ уничтожили российский беспилотник, который оккупанты называли неуязвимым для украинских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.