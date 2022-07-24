Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение оперативного командования "Восток" в Facebook .

"Беспилотник Zala неуязвим для украинских РЭБ. Они его не видят" - писали российские пропагандисты со ссылками на чиновников своей армии оккупантов и мародеров", - говорится в сообщении.

В командовании добавили, что украинские военные сбили беспилотник "метким огнем".

"Холодноярская пехота заинтересовалась "невидимкой" и метким огнем перечеркнула очередные надежды рашистов, сбив очередного "аналоговнета", - говорится в сообщении.

Фото: Украинские военные уничтожили "невидимый" беспилотник оккупантов (facebook.com/EastOC)