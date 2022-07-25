У Волинській області збили два безпілотники: є жертви

"Зокрема військові збили два БПЛА. Уламки одного з них пошкодили приватні будинки", - розповів він.

За його словами, на жаль, внаслідок падіння уламків є жертви. Одна людина загинула, кілька поранених перебувають у лікарні.

Оновлено. За даними ОК "Захід", на північно-західному напрямку було виявлено два ворожих БПЛА, які перетнули повітряний простір України з боку Білорусі та здійснювали повітряну розвідку об'єктів у Волинській області.

"На перехоплення БПЛА було піднято винищувач, також спрацювала українська система протиповітряної оборони. Два ворожих БПЛА було знищено.Уламки однієї із зенітних ракет впали на житловий будинок", - йдеться в повідомленні.

Також з'явилися перші кадри з місця падіння уламків ракети на житловий будинок.