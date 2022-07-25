RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Волинській області збили два безпілотники: є жертви

Фото: у Волинській області збили два безпілотники (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У понеділок, 25 липня, у Волинській області було чутно вибухи. Їх причиною стала робота протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Волинської ОВА Юрія Погуляйка.

"Зокрема військові збили два БПЛА. Уламки одного з них пошкодили приватні будинки", - розповів він.

За його словами, на жаль, внаслідок падіння уламків є жертви. Одна людина загинула, кілька поранених перебувають у лікарні.

Оновлено. За даними ОК "Захід", на північно-західному напрямку було виявлено два ворожих БПЛА, які перетнули повітряний простір України з боку Білорусі та здійснювали повітряну розвідку об'єктів у Волинській області.

"На перехоплення БПЛА було піднято винищувач, також спрацювала українська система протиповітряної оборони. Два ворожих БПЛА було знищено.Уламки однієї із зенітних ракет впали на житловий будинок", - йдеться в повідомленні.

Також з'явилися перші кадри з місця падіння уламків ракети на житловий будинок.

Як повідомлялося, сили ППО ЗСУ поблизу села Іванівка Миколаївської області ліквідували ворожий безпілотник "Мерлін-ВР".

Нагадаємо, що ВСУ знищили російський безпілотник, який окупанти називали невразливим для українських засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Волинська область