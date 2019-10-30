У Волинській області в сталося ДТП з вантажівкою, є жертви

Фото: на місці ДТП у Волинській області (vl.npu.gov.ua)

В результаті події загинули 3 людини

У Волинській області на автодорозі сполученням Ковель-Жовква сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участі легкового автомобіля та вантажівки, в результаті чого загинули 3 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

За даними правоохоронців, ввечері 29 жовтня поблизу села Литовеж легковий автомобіль ВАЗ 2109 не надав перевагу в русі та зіткнувся з вантажівкою Scania, яка рухалася головною дорогою.

В результаті зіткнення транспортних засобів 43-річний водій та двоє пасажирів ВАЗ, 45-ти та 29-ти років, загинули на місці. Всі загиблі були жителями Волинської області.

Зазначається, що за фактом події було відкрите кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб. Наразі з'ясовуються всі обставини ДТП.

Нагадаємо, раніше у Харківській області на дорозі Київ-Сімферополь сталося зіткнення вантажівки з легковим автомобілем. В результаті дорожньо-транспортної пригоди загинула пасажирка легкового автомобіля.

Також РБК-Україна писало, що у Хмельницькій області внаслідок зіткнення легкового автомобіля з вантажівкою загинули 3 людини. За інформацією поліції, серед жертв ДТП була дитина.