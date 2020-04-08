ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Волынской области от коронавируса выздоровел ребенок

Новости » Коронавирус     08.04.2020 - 14:48
В Волынской области от коронавируса выздоровел ребенок
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Девочку дважды обследовали, дважды результат теста был отрицательным

В Волынской области выздоровел от коронавируса ребенок. Об этом сообщает местное издание "Волынские новости".

Как отмечается, 7-летняя жительница села Горькая Полонка, у которой первой в регионе официально подтвердили коронавирус, вылечилась. Девочку дважды обследовали, дважды результат теста был отрицательным.

Таким образом, это первый подтвержденный случай выздоровления больного коронавирусом в Волынской области.

Напомним, по состоянию на утро 8 апреля в Украине 1668 зараженных коронавирусом. В частности, за минувшие сутки зафиксировали 206 новых случаев COVID-19 и еще 7 смертей.

Ранее глава Кабинета министров Украины Денис Шмыгаль заявил, что об ослаблении карантина, введенного в стране из-за пандемии коронавирус, можно говорить не раньше мая.

Вместе с тем, в Офисе президента заявили, что пока нельзя говорить о смягчении карантинных мер из-за коронавируса в Украине, особенно с учетом Пасхальных праздников, когда существует угроза скопления людей и немало украинцев возвращаются домой на празднование.

Демобилизация срочников в Украине не будет отложена, - Минобороны Кабмин запретил прекращение соцвыплат переселенцам на период карантина
Новости Украины КоронавирусВолынская областьпреступления
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь