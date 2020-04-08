В Волынской области от коронавируса выздоровел ребенок

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Девочку дважды обследовали, дважды результат теста был отрицательным

В Волынской области выздоровел от коронавируса ребенок. Об этом сообщает местное издание "Волынские новости".

Как отмечается, 7-летняя жительница села Горькая Полонка, у которой первой в регионе официально подтвердили коронавирус, вылечилась. Девочку дважды обследовали, дважды результат теста был отрицательным.

Таким образом, это первый подтвержденный случай выздоровления больного коронавирусом в Волынской области.

Напомним, по состоянию на утро 8 апреля в Украине 1668 зараженных коронавирусом. В частности, за минувшие сутки зафиксировали 206 новых случаев COVID-19 и еще 7 смертей.

Ранее глава Кабинета министров Украины Денис Шмыгаль заявил, что об ослаблении карантина, введенного в стране из-за пандемии коронавирус, можно говорить не раньше мая.

Вместе с тем, в Офисе президента заявили, что пока нельзя говорить о смягчении карантинных мер из-за коронавируса в Украине, особенно с учетом Пасхальных праздников, когда существует угроза скопления людей и немало украинцев возвращаются домой на празднование.