У Волинській області від коронавірусу одужала дитина

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Дівчинку двічі обстежили, двічі результат тесту був негативним

У Волинській області одужала від коронавірусу дитина. Про це повідомляє місцеве видання "Волинські новини".

Як зазначається, 7-річна жителька села Гірка Полонка, в якої першої на Волині офіційно підтвердили коронавірус, вилікувалась. Дівчинку двічі обстежили, двічі результат тесту був негативним.

Таким чином, це перший підтверджений випадок одужання хворого на коронавірус у Волинській області.

Нагадаємо, станом на ранок 8 квітня в Україні 1668 заражених коронавірусом. Зокрема, за минулу добу зафіксували 206 нових випадків COVID-19 і ще 7 смертей.

Раніше голова Кабінету міністрів України Денис Шмигаль заявив, що про послаблення карантину, введеного в країні через пандемію коронавірусу, можна говорити не раніше травня.

Разом з тим, в Офісі президента заявили, що наразі не можна говорити про пом’якшення карантинних заходів через коронавірус в Україні, особливо з урахуванням Великодніх свят, коли існує загроза скупчення людей і чимало українців повертаються додому на святкування.