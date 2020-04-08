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У Зеленского заявили о невозможности смягчения карантина в Украине

Новости » Коронавирус     08.04.2020 - 12:59
У Зеленского заявили о невозможности смягчения карантина в Украине
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Во время Пасхальных праздников существует угроза скопления людей

В настоящее время нельзя говорить о смягчении карантинных мер из-за коронавируса в Украине, особенно с учетом Пасхальных праздников, когда существует угроза скопления людей и немало украинцев возвращаются домой на празднование. Такого согласия пришли на совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского по борьбе с коронавирусом, передает пресс-служба Офиса президента.

Во время совещания поднимался вопрос о том, что на Пасхальные праздники есть угроза скопления людей.

"Карантин - это то, что нас спасает. Благодаря тому, что мы ввели его вовремя, распространение коронавируса происходит не так быстро", - сказал Зеленский.

Вместе с тем, в Минздраве заявили, что вопрос отмены карантина из-за пандемии коронавируса ведомство будет комментировать не ранее, чем через 10 дней. Министерство сравнивает все сценарии, которые происходят в странах Евросоюза и других странах.

Отметим, по состоянию на утро 8 апреля в Украине 1668 зараженных коронавирусом. В частности, за минувшие сутки зафиксировали 206 новых случаев COVID-19 и еще 7 смертей.

Всего в мире зафиксировано почти 1, 5 случаев заражений COVID-19. Количество смертей превысило 81 тысяч.

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