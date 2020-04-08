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В Украине за сутки от коронавируса умерли еще 7 человек

Новости » Коронавирус     08.04.2020 - 09:32
В Украине за сутки от коронавируса умерли еще 7 человек
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Число летальных исходов достигло 52

В Украине за сутки зафиксировали 7 новых летальных случаев, связанных с заболеванием коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

По данным Минздрава, по состоянию на утро 8 апреля в Украине умерли 52 пациента, больных коронавирусной инфекцией.

Напомним, по состоянию на утро, 7 апреля, было известно о 45 летальных случаях.

Всего в Украине лабораторно подтверждено 1668 случаев заражения коронавирусом, 35 пациентов выздоровели. Таким образом, за сутки было зафиксировано 206 новых случаев.

Ранее сообщалось, что в городе Первомайск Днепропетровской области подтвердили 15 новых случаев коронавируса. В связи со вспышкой инфекции вокруг города будут установлены дополнительные карантинные посты.

Также РБК-Украина писало, что в Министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий Украины заявили о первом летальном случае от коронавируса на территории ОРДЛО.

Всего в мире зафиксировано почти 1,5 млн случаев заражений COVID-19. Количество смертей превысило 81 тыс.

Коронавирус в мире: число зараженных приближается к 1,5 млн Коронавирус в Украине: количество зафиксированных случаев на 8 апреля
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