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В Кабмине рассказали, когда можно говорить об ослаблении карантина

Новости » Коронавирус     08.04.2020 - 13:29
В Кабмине рассказали, когда можно говорить об ослаблении карантина
Фото: Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)

Соответствующее заявление сделал глава правительства

Глава Кабинета министров Украины Денис Шмыгаль заявил, что об ослаблении карантина, введенного в стране из-за пандемии коронавируса, можно говорить не раньше мая. Об этом он сказал в ходе заседания правительства, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, говорить об ослаблении можно только в случае, если будет наблюдаться снижение заболеваемости.

"Если будет зафиксирована динамика снижения заболеваемости, то только в мае мы начнем вести разговор о возможном ослаблении карантина. Это точно не будет сделано с 14 апреля", - заявил Шмыгаль.

Напомним, на совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского по борьбе с коронавирусом пришли к соглашению, что в настоящее время нельзя говорить о смягчении карантинных мер из-за коронавируса в Украине, особенно с учетом Пасхальных праздников, когда существует угроза скопления людей, и немало украинцев возвращаются домой на празднование.

Как писало РБК-Украина, Министерство здравоохранения Украины заявляет, что вопрос отмены карантина будет комментировать не ранее, чем через 10 дней.

Так, за прошедшие сутки от коронавирусной болезни умерли еще семь украинцев.

Подчеркнем, в Центре общественного здоровья объясняли, что смягчать карантинные меры, введенные из-за пандемии коронавируса, можно только в случае устойчивой тенденции к снижению количества новых случаев заболевания.

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Новости Украины Денис ШмыгальКоронавирускарантинКабинет Министров Украины
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