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В Волынской обл. во время рейса сгорел автобус "Киев-Варшава"

Новости » Происшествия    25.12.2018 - 19:09
В Волынской обл. во время рейса сгорел автобус "Киев-Варшава"
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

В результате происшествия никто не пострадал

В Волынской области сегодня днем, 25 декабря, на трассе загорелся двухэтажный автобус "Киев-Варшава". Никто не пострадал, пассажиры и водители успели вовремя выйти из салона. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС .

Как сообщается, пожар произошел в двухэтажном автобусе Neoplan на трассе М 07 Ковель - Киев возле остановки с. Марьяновка Ковельского района.

"Автобус следовал по маршруту "Киев-Варшава", на момент возникновения пожара внутри находилось 10 человек (7 пассажиров и три человека экипажа). В результате пожара никто из людей не пострадал", - говорится в сообщении.

Отмечается, что люди самостоятельно покинули транспортное средство до прибытия пожарных.

К месту происшествия были направлены два автомобиля 4-й ДПРЧ Управления ГСЧС в Волынской области, пожарный автомобиль МПО Радошин.

"В результате пожара уничтожена внутренняя облицовка автобуса, отсек двигателя, некоторые вещи и документы водителей и пассажиров", - говорится в сообщении.

Причина пожара устанавливается.

 

Рождество. Мы живы. Мы случайно проснулись... И случайно выжили благодаря Тому чьё это Рождество.. Не доезжая несколько километров до Ковеля, наш автобус компании "Ecolines" следующий из Киева в Варшаву, загорелся.. Мы с Мариной сидели на первых местах на втором этаже, именно там где начало гореть.. Марина проснулась и разбудила меня, я начал орать пожар.. И мы спасли людей.. Мы потеряли много ценных вещей, люди остались без документов и денег, но то такое, мы реально надышались продуктов горения пластика и роль играли секунды, и то что милостью Божьей проснулась Марина.. С Рождеством Христовым вас друзья.. Нам есть за что Его благодарить..

Опубліковано Eugene Sereda Понеділок, 24 грудня 2018 р.

Напомним, 22 декабря около 13:15 на рождественской ярмарке в центре Львова произошел пожар. Предварительно известно, что причиной возгорания стал взрыв газового баллона, использование которого запрещено правилами техники безопасности. Полиция открыла уголовное дело.

Позже стало известно, что трое пострадавших от взрыва на рождественской ярмарке во Львове находятся в ожоговом отделении городской больницы, один пациент - в реанимации.
 

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