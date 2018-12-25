У Волинській обл. під час рейсу згорів автобус "Київ-Варшава"

Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

В результаті події ніхто не постраждав

У Волинській області сьогодні вдень, 25 грудня, на трасі загорівся двоповерховий автобус "Київ-Варшава". Ніхто не постраждав, пасажири і водії встигли вчасно вийти з салону. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС .

Як повідомляється, пожежа сталася в двоповерховому автобусі Neoplan на трасі М-07 Ковель - Київ біля зупинки с. Мар'янівка Ковельського району.

"Автобус слідував за маршрутом "Київ-Варшава", на момент виникнення пожежі всередині знаходилося 10 осіб (7 пасажирів і три людини екіпажу). В результаті пожежі ніхто з людей не постраждав", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що люди самостійно залишили транспортний засіб до прибуття пожежних.

До місця події були направлені два автомобіля 4-ї ДПРЧ Управління ДСНС у Волинській області, пожежний автомобіль МПВ Радошин.

"В результаті пожежі знищено внутрішнє облицювання автобуса, відсік двигуна, деякі речі і документи водіїв і пасажирів", - йдеться в повідомленні.

Причина пожежі встановлюється.

Різдво. Ми живі. Ми випадково прокинулися... І випадково вижили завдяки Тому чиє це Різдво.. Не доїжджаючи кілька кілометрів до Ковеля, наш автобус компанії "Ecolines" наступний з Києва до Варшави, загорівся.. Ми з Мариною сиділи на перших місцях на другому поверсі, саме там, де почало горіти.. Марина прокинулася і розбудила мене, я почав кричати пожежа.. І ми врятували людей.. Ми втратили багато цінних речей, люди залишилися без документів і грошей, але то таке, ми реально надихалися продуктів горіння пластику і роль грали секунди, і те що милістю Божою Марина прокинулася.. З Різдвом Христовим вас друзі.. Нам є за що йому дякувати.. Опубліковано Eugene Sereda Понеділок, 24 грудня 2018 р.

Нагадаємо, 22 грудня близько 13:15 на різдвяному ярмарку у центрі Львова сталася пожежа. Попередньо відомо, що причиною загоряння став вибух газового балона, використання якого заборонено правилами техніки безпеки. Поліція відкрила кримінальну справу.

Пізніше стало відомо, що троє постраждалих від вибуху на різдвяному ярмарку у Львові знаходяться в опіковому відділенні міської лікарні, один пацієнт - у реанімації.