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Во Львове произошел пожар на рождественской ярмарке

Новости » Происшествия    22.12.2018 - 14:38
Во Львове произошел пожар на рождественской ярмарке
Фото: пожар на рождественской ярмарке во Львове (lviv.dsns.gov.ua)

Пожар произошел сегодня, 22 декабря, в 13 часов

В субботу, 22 декабря, на рождественской ярмарке во Львове произошел пожар. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Львовской области.

Как сообщается, около 13:23 правоохранители получили сообщение о возгорании одной из избушек на рождественской ярмарке в центре города.

В полиции отметили, что пожар был локализован спасателями. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

По данным правоохранителей, за помощью к врачам обратились трое человек.

Причина возгорания и количество пострадавших устанавливается.

 

Напомним, что по данным Государственной службы Украины с чрезвычайных ситуаций, на пожарах в Украине за неделю, с 10 по 16 декабря 2018 года, погиб 61 человек.

Ранее РБК-Украина сообщало, что утром 14 декабря в Фастове (Киевская область) в результате взрыва частично обвалился пятиэтажный дом. В результате происшествия погибли два человека, еще один травмирован.

В ГСЧС назвали число погибших на пожарах за неделю ДТП под Львовом: среди погибших были военные
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