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Пожар на ярмарке во Львове: медики рассказали о состоянии пострадавших

Новости » Происшествия    24.12.2018 - 15:25
Пожар на ярмарке во Львове: медики рассказали о состоянии пострадавших
Фото: пожар на рождественской ярмарке во Львове (lviv.dsns.gov.ua)

Пострадавшим предоставляется вся необходимая помощь

Трое пострадавших от взрыва на рождественской ярмарке во Львове находятся в ожоговом отделении городской больницы, один пациент - в реанимации. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Львовского городского совета.

В горсовете отметили, что ухудшений в состоянии здоровья пациентов нет. Им предоставляется вся необходимая помощь.

"Мужчина, который находится в реанимации, в тяжелом состоянии, но есть маленькая положительная динамика, он стабилизирован, пробуем его переводить на самостоятельное дыхание, но он еще на вспомогательном дыхании находится", - отметил главный врач восьмой городской больницы Василий Обаранець.

Он добавил, что три человека находится в ожоговом отделении, им оказывают помощь, состояние их не хуже.

"Девушку из реанимации вчера перевели в отделение. Их сегодня перевязывают. Ухудшений нет ", - сообщил он.

Напомним, 22 декабря около 13:15 на рождественской ярмарке в центре Львова произошел пожар. Предварительно известно, что причиной возгорания стал взрыв газового баллона, использование которого запрещено правилами техники безопасности. Полиция открыла уголовное дело.

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