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В Волынской обл. пресекли попытку вывоза из Украины 50 тыс. медицинских масок

Новости » Коронавирус     16.03.2020 - 11:13
В Волынской обл. пресекли попытку вывоза из Украины 50 тыс. медицинских масок
Фото: партия масок (gp.gov.ua)

Начато уголовное производство

В Волынской области правоохранители пресекли попытку вывоза из Украины 50 тысяч медицинских масок, запрет на их вывоз установлен ​​в связи с пандемией коронавируса в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Указано, что прокуроры Ковельской местной прокуратуры Волынской области совместно с таможенниками и пограничниками на территории пункта пропуска "Ягодин" задержали автомобиль, в котором обнаружили 50 тысяч респираторных масок.

Так, запрет на вывоз такого груза установлен ​​постановлением Кабинета министров Украины от 11 марта 2020 года в рамках мероприятий по предотвращению распространения на территории Украины коронавируса COVID-19.

"В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту злоупотребления полномочиями должностным лицом юридического лица частного права, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364-1 УК Украины). Сейчас решается вопрос о наложении ареста на удаленный груз", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее глава Кабинета министров Денис Шмыгаль анонсировал, что в понедельник, 16 марта, в учреждения здравоохранения по всей Украине передадут 10 млн медицинских масок ввиду пандемии коронавируса.

Как писало РБК-Украина ранее, 13 марта в аэропорту "Борисполь" правоохранители блокировали вывоз 1,5 тонны медицинских масок.

Так, на время карантина из-за коронавируса в Украине правительство запретило до 1 июня экспорт товаров противоэпидемического назначения.

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