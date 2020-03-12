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Опубликован список запрещенных для экспорта товаров на время карантина

Новости » Политика     12.03.2020 - 16:31
Опубликован список запрещенных для экспорта товаров на время карантина
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Запрещен экспорт медицинских масок, перчаток и защитной одежды  

Кабинет министров на время карантина из-за коронавируса в Украине запретил экспорт товаров противоэпидемического назначения. Список этих товаров опубликован на правительственном портале.

Сообщается, что до 1 июня ограничен экспорт товаров противоэпидемического назначения. Запрет распространяется на следующие позиции:

  • водонепроницаемый лабораторный костюм;
  • перчатки из других полимерных материалов;
  • перчатки медицинские нестерильные неталькованные нитриловые;
  • перчатки неопудренные из нитрила;
  • халат изоляционный медицинский одноразовый;
  • маски медицинские (хирургические);
  • очки защитные;
  • щиток защитный;
  • респиратор класса защиты не ниже FFP2.

Напомним, ранее в МВД Украины заявили, что намерены штрафовать за нарушение карантина. При этом уточняется, что нарушителям карантина грозят штрафы или уголовная ответственность. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов будут проводить рейды и проверять соблюдение требований Кабинета министров в период карантина.

Сегодня Украинская ассоциация футбола (УАФ) официально объявила о проведении всех матчей без зрителей на период карантина до 3 апреля. В частности, без зрителей пройдут 23-й и 24-й туры Украинской премьер-лиги, матчи Кубка Украины, молодежных чемпионатов U-21 и U-19 УПЛ, поединки ПФЛ, женского чемпионата и матчи КУ по футзалу.

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