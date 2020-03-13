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Аваков: из Украины пытались вывезти 1,5 тонны медицинских масок

Новости » Происшествия     13.03.2020 - 12:01
Аваков: из Украины пытались вывезти 1,5 тонны медицинских масок
Фото: Арсен Аваков (РБК-Украина)

Маски пытались вывезти в Италию и ОАЭ

Сегодня в аэропорту "Борисполь" правоохранители предотвратили вывоз 1,5 тонны медицинских масок, экспорт которых запрещен в рамках карантина в Украине из-за коронавируса. Об этом на выездном заседании Кабинета министров заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, медицинские маски пытались вывезти в Италию и Объединенные Арабские Эмираты.

"Утром арестовали в "Борисполе" груз, полторы тонны медицинских масок, которые направлялись в Арабские Эмираты и Рим", - заявил Аваков и добавил, что маски конфисковали.

Напомним, вчера был опубликован список запрещенных для экспорта товаров на время карантина. В частности, правительство запретило вывоз медицинских масок, перчаток и защитной одежды. Карантин в Украине будет продолжаться до 3 апреля, на этот период отменены все массовые мероприятия, закрыты учебные заведения, а также приостановлено авиасообщение с рядом стран с опасной эпидемической ситуацией.

Сегодня в Черновицкой области ужесточили карантин, местные власти решили закрыть спортивные комплексы, бассейны, бани и прочие подобные заведения.

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