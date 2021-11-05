UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Волынская область в "красной зоне". Транспорт будет работать только для COVID-безопасных

Автор: Сергей Пышкин

Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям отправила Волынскую область до "красной" зоны. Пользоваться общественным транспортом смогут только COVID-безопасные граждане.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Волынские новости".

По словам главного государственного санитарного врача Волынской области Натальи Янко, уже с понедельника в общественном транспорте пассажиры смогут занимать исключительно сидячие места.

В то же время, чтобы воспользоваться транспортом, необходимо иметь при себе один из документов:

  • сертификат о вакцинации;
  • отрицательный ПЦР-тест, который был сделан не позднее, чем за 72 часа;
  • справку о выздоровлении.

"Как раз городской транспорт, где люди тесно контактируют между собой, является крайне опасным для распространения этой инфекции", - заявила Янко.

В частности, те же требования касаются и междугородных перевозок.

"Есть полиция, госпродпотребслужба, управление труда, другие контрольные службы, которые имеют полномочия для того, чтобы выборочно осуществлять проверки. Ответственность несет и собственник, в этом случае перевозчик, и граждане, которые не выполняют требования", - отметила главный санврач области.

Напомним, что РБК-Украина писало о том, что Волынскую область перевели в "красную" зону.

Читайте РБК-Украина в Google News
Волынская область