Волынская область в "красной зоне". Транспорт будет работать только для COVID-безопасных

По словам главного государственного санитарного врача Волынской области Натальи Янко, уже с понедельника в общественном транспорте пассажиры смогут занимать исключительно сидячие места.

В то же время, чтобы воспользоваться транспортом, необходимо иметь при себе один из документов:

сертификат о вакцинации;

отрицательный ПЦР-тест, который был сделан не позднее, чем за 72 часа;

справку о выздоровлении.

"Как раз городской транспорт, где люди тесно контактируют между собой, является крайне опасным для распространения этой инфекции", - заявила Янко.

В частности, те же требования касаются и междугородных перевозок.

"Есть полиция, госпродпотребслужба, управление труда, другие контрольные службы, которые имеют полномочия для того, чтобы выборочно осуществлять проверки. Ответственность несет и собственник, в этом случае перевозчик, и граждане, которые не выполняют требования", - отметила главный санврач области.