RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Волинська область у "червоній зоні". Транспорт працюватиме лише для COVID-безпечних

Автор: Сергій Пишкін

Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій відправила Волинську область до "червоної" зони. Користуватися громадським транспортом зможуть лише COVID-безпечні громадяни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Волинські новини".

За словами головного державного санітарного лікаря Волинської області Наталії Янко, вже з понеділка в громадському транспорті пасажири зможуть займати виключно сидячі місця.

Водночас аби скористатися транспортом, необхідно мати при собі один із документів:

  • сертифікат про вакцинацію;
  • негативний ПЛР-тест, який було зроблено не пізніше, ніж за 72 години;
  • довідку про одужання.

"Якраз міський транспорт, де люди тісно контактують між собою, є вкрай небезпечним для поширення цієї інфекції", - заявила Янко.

Зокрема, ті самі вимоги стосуються й міжміських перевезень.

"Є поліція, держпродспоживслужба, управління праці, інші контрольні служби, які мають повноваження для того, щоб вибірково здійснювати перевірки. Відповідальність несе і власник, у цьому випадку перевізник, і громадяни, які не виконують вимоги", - відзначила головний санлікар області.

Нагадаємо, що РБК-Україна писало про те, що Волинську область перевели до "червоної" зони.

Читайте РБК-Україна в Google News
Волынская область