Волинська область у "червоній зоні". Транспорт працюватиме лише для COVID-безпечних

За словами головного державного санітарного лікаря Волинської області Наталії Янко, вже з понеділка в громадському транспорті пасажири зможуть займати виключно сидячі місця.

Водночас аби скористатися транспортом, необхідно мати при собі один із документів:

сертифікат про вакцинацію;

негативний ПЛР-тест, який було зроблено не пізніше, ніж за 72 години;

довідку про одужання.

"Якраз міський транспорт, де люди тісно контактують між собою, є вкрай небезпечним для поширення цієї інфекції", - заявила Янко.

Зокрема, ті самі вимоги стосуються й міжміських перевезень.

"Є поліція, держпродспоживслужба, управління праці, інші контрольні служби, які мають повноваження для того, щоб вибірково здійснювати перевірки. Відповідальність несе і власник, у цьому випадку перевізник, і громадяни, які не виконують вимоги", - відзначила головний санлікар області.