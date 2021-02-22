На Волыни пьяный водитель сбил двух подростков, один из них погиб

В Волынской области водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, сбил двух пешеходов. В результате происшествия один человек погиб, еще один - госпитализирован.
Отмечается, что водитель, управляя транспортным средством в состоянии опьянения, совершил наезд на пешеходов, которые находились за пределами проезжей части.
В результате дорожно-транспортного происшествия 17-летний молодой человек погиб на месте. Еще одну пострадавшую, 15-летнюю девушку, с телесными повреждениями доставили в отделение травматологии Ковельской районной больницы.
Водителя задержали, а также сообщили ему о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения - содержание под стражей.
Напомним, в Днепропетровской области произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате аварии пострадали трое людей.
Кроме того, в Харьковской области водитель пассажирского автобуса не справился с управлением и въехал в отбойник, после чего транспорт перевернулся. В результате аварии пострадали десять человек.