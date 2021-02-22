UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

На Волыни пьяный водитель сбил двух подростков, один из них погиб

Автор: РБК-Украина

В Волынской области водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, сбил двух пешеходов. В результате происшествия один человек погиб, еще один - госпитализирован.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Отмечается, что водитель, управляя транспортным средством в состоянии опьянения, совершил наезд на пешеходов, которые находились за пределами проезжей части.

В результате дорожно-транспортного происшествия 17-летний молодой человек погиб на месте. Еще одну пострадавшую, 15-летнюю девушку, с телесными повреждениями доставили в отделение травматологии Ковельской районной больницы.

Водителя задержали, а также сообщили ему о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения - содержание под стражей.

Напомним, в Днепропетровской области произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате аварии пострадали трое людей.

Кроме того, в Харьковской области водитель пассажирского автобуса не справился с управлением и въехал в отбойник, после чего транспорт перевернулся. В результате аварии пострадали десять человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ДТПВолынская область
Читайте также
На Тайване масштабное ДТП. Столкнулись 20 автомобилей
В Киеве водитель авто, убегая от полиции, попал в ДТП, есть пострадавшие
Прогноз погоды