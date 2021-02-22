На Волыни пьяный водитель сбил двух подростков, один из них погиб

Отмечается, что водитель, управляя транспортным средством в состоянии опьянения, совершил наезд на пешеходов, которые находились за пределами проезжей части.

В результате дорожно-транспортного происшествия 17-летний молодой человек погиб на месте. Еще одну пострадавшую, 15-летнюю девушку, с телесными повреждениями доставили в отделение травматологии Ковельской районной больницы.

Водителя задержали, а также сообщили ему о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения - содержание под стражей.