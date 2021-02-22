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На Волині п'яний водій збив двох підлітків, один з них загинув

Новость на русском → Волинська область, Понеділок 22 лютого 2021 17:44
На Волині п'яний водій збив двох підлітків, один з них загинув Фото: патрульна поліція (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Волинській області водій, який знаходився в стані алкогольного сп'яніння, збив двох пішоходів. В результаті події одна людина загинула, ще одна - госпіталізована.

Про це повідомляє прес-служба обласної поліції.

Наголошується, що водій, керуючи транспортним засобом у стані сп'яніння, скоїв наїзд на пішоходів, які перебували за межами проїзної частини.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди 17-річний молодий чоловік загинув на місці. Ще одну потерпілу, 15-річну дівчину, з тілесними ушкодженнями доставили у відділення травматології Ковельської районної лікарні.

Водія затримали, а також повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Зараз вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу - утримання під вартою.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області сталася ДТП з участю двох легкових автомобілів. В результаті аварії постраждали троє людей.

Крім того, в Харківській області водій пасажирського автобуса не впорався з керуванням та в'їхав у відбійник, після чого перекинувся транспорт. В результаті аварії постраждали десять осіб.

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