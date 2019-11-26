ru
ua

На Волыни представили нового прокурора области

Новости » Политика   

Руководителем волынской прокуратуры стал Тарас Безрукий

В Луцке во вторник, 26 ноября, коллективу областной прокуратуры представили нового прокурора Волыни Тараса Безрукого. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Волынской области.

Как сообщается, главный военный прокурор Виктор Чумак представил нового руководителя Волынской прокуратуры.

"Во вторник, 26 ноября 2019 года, заместитель Генерального прокурора - Главный военный прокурор Виктор Чумак представил коллективу прокуратуры Волынской области нового руководителя - Тараса Безрукого", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Тарас Безрукий работает в органах прокуратуры с 2004 года. За это время занимал различные, в том числе, руководящие должности в органах прокуратуры Ивано-Франковской, Волынской области и в Генеральной прокуратуре Украины.

До назначения на должность прокурора Волынской области работал заместителем начальника управления внутренней безопасности Генеральной инспекции ГПУ.

Напомним, 15 ноября в Черниговской области назначили нового прокурора Андрея Парусова. Его в качестве главного прокурора области представил заместитель генпрокурора Виктор Трепак.

Кроме того, генпрокурор Украины Руслан Рябошапка назначил нового прокурора Львовской области. Им стала Ирина Диденко.

Сборная Испании сменила тренера после удачного отбора на Евро-2020 Синоптики предупредили о сильном тумане в Киеве
Читать все новости