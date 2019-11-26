ru
ua

На Волині представили нового прокурора області

Новини » Політика   

Очільником волинської прокуратури став Тарас Безрукий

У Луцьку у вівторок, 26 листопада, колективу обласної прокуратури представили нового прокурора Волині Тараса Безрукого. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури Волинської області.

Як повідомляється, головний військовий прокурор Віктор Чумак представив нового очільника Волинської прокуратури.

"У вівторок, 26 листопада 2019 року, заступник Генерального прокурора - Головний військовий прокурор Віктор Чумак представив колективу прокуратури Волинської області нового керівника - Тараса Безрукого", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Тарас Безрукий працює в органах прокуратури з 2004 року. За цей час обіймав різні, в тому числі, керівні посади в органах прокуратури Івано-Франківської, Волинської області та у Генеральній прокуратурі України.

До призначення на посаду прокурора Волинської області працював заступником начальника управління внутрішньої безпеки Генеральної інспекції ГПУ.

Нагадаємо, 15 листопада в Чернігівській області призначили нового прокурора Андрія Парусова. Його в якості головного прокурора області представив заступник генпрокурора Віктор Тріпак.

Крім того, генпрокурор України Руслан Рябошапка призначив нового прокурора Львівської області. Ним стала Ірина Діденко.

Збірна Іспанії змінила тренера після вдалого відбору на Євро-2020 Синоптики попередили про сильний туман в Києві
Читати всі новини