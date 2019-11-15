ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Черниговской области представили нового прокурора

Новости » Общество     15.11.2019 - 17:19
В Черниговской области представили нового прокурора
Фото: Андрей Парусов (справа) (gp.gov.ua)

До назначения Андрей Парусов работал в прокуратуре Тернопольской области и ГПУ

В Черниговской области назначили нового прокурора, им стал Андрей Парусов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Украины.

Сообщается, что в пятницу, 15 ноября, Парусова в качестве главного прокурора области представил заместитель генпрокурора Виктор Трепак.

"Я уверен, что среди прокуроров есть много честных, квалифицированных и политически незаангажированных работников, которые способны обеспечить выполнение возложенных на прокуратуру функций и решить основные задачи, указанные Генеральным прокурором", - заявил Трепак.

Также был заместитель генпрокурора представил нового первого заместителя прокурора Черниговской области. Им стал Филипп Беликов.

Отмечается, что Андрей Парусов работает в органах прокуратуры с 2002 года. За это время занимал различные должности в органах прокуратуры Тернопольской области, а также Генеральной прокуратуры Украины. Имеет нагрудный знак "Благодарность за добросовестную службу в органах прокуратуры" III степени.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что генпрокурор Украины Руслан Рябошапка назначил нового прокурора Львовской области. Им стала Ирина Диденко.

Также сообщалось, что Рябошапка назначил Гюндуза Мамедова на должность заместителя Генерального прокурора. Мамедов с августа 2016 года возглавлял прокуратуру Автономной Республики Крым.

Рябошапка: у ГПУ есть несколько расследований, связанных с Порошенко Генпрокурор оценил уровень борьбы с коррупцией в Украине
Новости Украины ГПУЧерниговская областьпрокурор
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь