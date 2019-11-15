В Черниговской области представили нового прокурора

Фото: Андрей Парусов (справа) (gp.gov.ua)

До назначения Андрей Парусов работал в прокуратуре Тернопольской области и ГПУ

В Черниговской области назначили нового прокурора, им стал Андрей Парусов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Украины.

Сообщается, что в пятницу, 15 ноября, Парусова в качестве главного прокурора области представил заместитель генпрокурора Виктор Трепак.

"Я уверен, что среди прокуроров есть много честных, квалифицированных и политически незаангажированных работников, которые способны обеспечить выполнение возложенных на прокуратуру функций и решить основные задачи, указанные Генеральным прокурором", - заявил Трепак.

Также был заместитель генпрокурора представил нового первого заместителя прокурора Черниговской области. Им стал Филипп Беликов.

Отмечается, что Андрей Парусов работает в органах прокуратуры с 2002 года. За это время занимал различные должности в органах прокуратуры Тернопольской области, а также Генеральной прокуратуры Украины. Имеет нагрудный знак "Благодарность за добросовестную службу в органах прокуратуры" III степени.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что генпрокурор Украины Руслан Рябошапка назначил нового прокурора Львовской области. Им стала Ирина Диденко.

Также сообщалось, что Рябошапка назначил Гюндуза Мамедова на должность заместителя Генерального прокурора. Мамедов с августа 2016 года возглавлял прокуратуру Автономной Республики Крым.