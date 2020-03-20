На Волыни 5 человек с подозрением на коронавирус пытались сбежать из больницы

В Волынской области пятеро мужчин, помещенных на обсервацию в связи с подозрением на коронавирус, пытались сбежать из больницы. Об этом сообщил глава Любешовской районной государственной администрации Сергей Фесик, передает 12 канал.

По его словам, что пятеро мужчин возвращались в Украину с заработков в России, когда у одного из них на границе обнаружили температуру 38 градусов. Их доставили в инфекционное отделение Любешовской центральной районной больницы для проверки. Все они жители Закарпатской области.

"Состояние здоровья их удовлетворительное, температуры ни у кого из них нет. Анализы проверяют. Полиция обеспечивает круглосуточную охрану, чтобы госпитализированы не убежали, потому что очень рвутся это сделать. Заблокирована их машина. И на всякий случай - полицейские сидят у инфекционного отделения. Ждем результатов", - сообщил Фесик.

Отметим, по состоянию на 20 марта в Украине зафиксировано 26 случаев коронавируса. Из них три человека умерли. При этом 19 марта появились первые случаи заражения внутри страны.

Ранее РБК-Украина писало, что в связи с угрозой распространения коронавируса в Киевской, Житомирской и Черновицкой областях задействовали Национальную гвардию. Превентивные меры осуществляются на въездах в Киев, Винницу, Днепр, Черкасы, в населенных пунктах Ямпольского района.