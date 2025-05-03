Волцу пропонували роботу в Ер-Ріяді, але він зробив неочікуваний вибір, - CBS
Звільненому з посади радника з нацбезпеки президента США Майку Волцу, адміністрація Дональда Трампа пропонувала кілька дипломатичних посад, але він обрав роботу в ООН.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.
За словами обізнаних із ситуацією джерел, Білий дім у четвер, 1 травня, запропонував Майклу Волцу обрати нову посаду, оскільки президент Трамп вирішив усунути його з посади радника з національної безпеки трохи більше ніж через 100 днів після початку свого другого терміну.
Під час переговорів із керівником апарату Сьюзі Вайлз, Волцу запропонували кілька дипломатичних посад, зокрема стати послом у Саудівській Аравії. Після певних роздумів, він обрав роботу постійного представника США при ООН. Президент Трамп оголосив про зміну в публікації в соцмережах через кілька годин після того, як у четвер зранку з’явилася інформація про відставку чиновника.
Останній день Волца у Білому домі запланували на п’ятницю, повідомили джерела, оскільки державний секретар Марко Рубіо переходить на подвійні ролі - виконувача обов’язків радника з нацбезпеки та головного дипломата США. У четвер Рубіо та Волц провели зустріч, щоб обговорити передачу справ.
Заступник Волца Алекс Вонг залишається в Раді національної безпеки. У четвер в західному крилі Білого дому обговорювали ймовірну відставку Вонга, але наразі він допомагає у процесі передачі повноважень.
Президент Трамп вважає посаду посла в Саудівській Аравії надзвичайно важливою та підходить до її вибору дуже вибірково, зазначають джерела. Він консультувався щодо кандидатур з кількома людьми, зокрема з колишнім старшим радником Білого дому і зятем Джаредом Кушнером.
Наразі невідомо, чи оголосить Трамп ім’я нового посла до того, як вирушить у турне Близьким Сходом. В його графіку - візити до Саудівської Аравії, Катару та Об'єднаних Арабських Еміратів з 13 по 16 травня.
Видання нагадало, що 2017 році Трамп обрав Саудівську Аравію своєю першою поїздкою за кордон у статусі президента. Це багате на нафту королівство - не лише один із провідних виробників в ОПЕК і ключовий гравець у глобальній економіці, а і найбільший у світі покупець американської зброї.
Звільнення Майка Волца
У четвер, 1 травня, президент США Дональд Трамп звільнив Майка Волца з посади радника з нацбезпеки.
Звільнення, ймовірно, відбулося після скандалу довкола секретного чату американських чиновників у програмі Signal, де обговорювалися удари США по Ємену.
За даними ЗМІ, посаду Волца може обійняти радник президента США з питань внутрішньої безпеки Стівен Міллер.
Детальніше про Майка Волца та причини його звільнення, - читайте в авторському матеріалі РБК-Україна.
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