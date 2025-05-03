Уолтцу предлагали работу в Эр-Рияде, но он сделал неожиданный выбор, - CBS

Уволенному с должности советника по нацбезопасности президента США Майку Уолтцу, администрация Дональда Трампа предлагала несколько дипломатических должностей, но он выбрал работу в ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.

По словам знакомых с ситуацией источников, Белый дом в четверг, 1 мая, предложил Майклу Уолтцу выбрать новую должность, поскольку президент Трамп решил отстранить его от должности советника по национальной безопасности чуть более чем через 100 дней после начала своего второго срока.

Во время переговоров с руководителем аппарата Сьюзи Уайлз, Уолтцу предложили несколько дипломатических должностей, в том числе стать послом в Саудовской Аравии. После некоторых раздумий, он выбрал работу постоянного представителя США при ООН. Президент Трамп объявил об изменении в публикации в соцсетях через несколько часов после того, как в четверг утром появилась информация об отставке чиновника.

Последний день Уолтца в Белом доме запланировали на пятницу, сообщили источники, поскольку государственный секретарь Марко Рубио переходит на двойные роли - исполняющего обязанности советника по нацбезопасности и главного дипломата США. В четверг Рубио и Уолтц провели встречу, чтобы обсудить передачу дел.

Заместитель Уолтца Алекс Вонг остается в Совете национальной безопасности. В четверг в западном крыле Белого дома обсуждали вероятную отставку Вонга, но пока что он помогает в процессе передачи полномочий.

Президент Трамп считает должность посла в Саудовской Аравии чрезвычайно важной и подходит к ее выбору очень избирательно, отмечают источники. Он консультировался по кандидатурам с несколькими людьми, в частности с бывшим старшим советником Белого дома и зятем Джаредом Кушнером.

Пока неизвестно, объявит ли Трамп имя нового посла до того, как отправится в турне по Ближнему Востоку. В его графике - визиты в Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты с 13 по 16 мая.

Издание напомнило, что в 2017 году Трамп выбрал Саудовскую Аравию своей первой поездкой за рубеж в статусе президента. Это богатое нефтью королевство - не только один из ведущих производителей в ОПЕК и ключевой игрок в глобальной экономике, но и крупнейший в мире покупатель американского оружия.