У Білому домі знайшли головного кандидата на заміну Волца, - Axios

Радник президента США з питань внутрішньої безпеки Стівен Міллер може стати і радником з національної безпеки. На цій посаді він замінить Майка Волца.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

Кандидатура Міллера з'явилася незабаром після того, як у четвер президент США Дональд Трамп зняв Майка Волца з посади радника з національної безпеки і призначив його наступним послом в ООН.

Обов'язки Волца тимчасово виконує держсекретар Марко Рубіо, але джерела Axios стверджують, що він і так зайнятий управлінням Держдепартаментом.

Співрозмовники видання стверджують, що Трамп схильний довіряти невеликій кількості радників, тому не буде нічого незвичайного, якщо Міллер обійматиме посади радника з питань внутрішньої безпеки і радника з національної безпеки.

При цьому одне з джерел видання зазначило, що Міллер сигналізував про свій інтерес до цієї посади.

Але ще один співрозмовник запевняє, що Міллер може не захотіти цю роботу, "якщо вона відверне його від його справжньої любові - імміграційної політики".